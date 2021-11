Auf Parkplatzsuche mit Mauro Tuena – «Alles ist voll, voll, voll, voll. Kein Parkplatz. Null. Null. Null. Null.» 20 Kilometer in knapp zwei Stunden: Der Stadtzürcher SVP-Präsident Mauro Tuena stockt durch Zürichs Strassen. Und schimpft über den neuen Verkehrsrichtplan. Patrice Siegrist

Die Sonne steht tief: Mauro Tuena fährt durch den Feierabendverkehr. Foto: Boris Müller

Eine ältere Velofahrerin fährt mit ihrem Mountainbike über den Fussgängerstreifen. Das herannahende schwarze Auto muss abbremsen. Am Steuer sitzt Mauro Tuena, Präsident der Stadtzürcher SVP. Im Innern läuft Schlager-Musik. Eine Frauenstimme singt «Warum?», und Mauro Tuena schimpft: «Was ist das für eine Schweinerei? Sie hat keinen Vortritt, fährt einfach drauflos und dann auf dem Trottoir weiter.»

Es ist Feierabendverkehr in Zürich-Nord, die Sonne steht tief, es blendet. Wir stauen, stocken und rollen mit Mauro Tuena durch die Stadt. Anlass: Die Abstimmung über den Verkehrsrichtplan in der Stadt Zürich am 28. November, der eine Umverteilung des Strassenraums vorsieht. Weniger Platz fürs Auto, mehr Raum für Fussgängerinnen und Velofahrer. Die SVP und die FDP wollen das mit aller Kraft verhindern. Tuenas Partei wird deshalb in den kommenden Tagen allen Haushalten in der Stadt Zürich eine achtseitige Zeitung verschicken.