Neue Wohnungen in Steinmaur – Allreal investiert rund 35 Millionen Franken in Sünikon Der Generalunternehmer Allreal hat Kaufverträge für ein 4916 Quadratmeter grosses Grundstück unterzeichnet. Ab 2024 wird darauf Wohneigentum realisiert.



Ortstafel Sünikon.

Bild: Madeleine Schoder (mas) 18.3.2015 ZUM

Wie der Generalunternehmer Allreal mitteilt, hat er Ende Juni Kaufverträge für ein 4916 Quadratmeter grosses Baugrundstück in Sünikon – einem Ortsteil der Gemeinde Steinmaur – unterzeichnet. Die Eigentumsübertragung sei für Herbst vorgesehen.

Zurzeit befinden sich darauf eine noch bis Ende 2023 bewohnte sowie zwei unbewohnte Liegenschaften. Allreal beabsichtigt, frühestens ab dem Jahr 2024 auf dem Grundstück Wohneigentum zu realisieren. Die Kaufverträge mit einer privaten Verkäuferschaft wurden für ein insgesamt drei Parzellen umfassendes Grundstück unterzeichnet. Das Grundstück befindet sich an der Hohlgasse/Regensberger- und Neubrunnenstrasse im Ortskern von Sünikon und zeichnet sich durch eine erhöhte und sonnige Lage mit Fernsicht aus.

Machbarkeitsstudie zu Wohneigentum

Wie Allreal in der Medienmitteilung weiter schreibt, ist auf dem Grundstück die Realisierung von Wohneigentum geplant. Ob dies in Form von Mehrfamilienhäusern mit Eigentumswohnungen oder als Einfamilienhäuser erfolgen wird, sei zurzeit noch offen. Eine Machbarkeitsstudie ist in Vorbereitung und wird als Basis für die weitere Konkretisierung der Pläne dienen. Das geschätzte Investitionsvolumen beträgt rund 35 Millionen Franken.

