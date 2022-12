Erster Schweizer Store – Alnatura schliesst und macht Platz für Nike im Glattzentrum Der Biohändler schliesst nach weniger als fünf Jahren. Im Frühling 2023 wird Nike die Räumlichkeiten belegen. Astrit Abazi

Der neue Nike Store soll eine breite Produktpalette des Herstellers anbieten. Foto: Ed Suter (Keystone)

Aus für Alnatura im Glattzentrum. Am 31. Dezember hätte die Filiale endgültig schliessen sollen. Weil die Restmengen unerwartet schnell verkauft wurden, war aber bereits am Donnerstag der letzte Verkaufstag. Mit Alnatura verschwinden Tausende von Produkten aus biologischem Anbau oder für Allergiker aus dem Glatt. Im Frühling 2023 soll dann Nike mit dem ersten Schweizer Store in die Räumlichkeiten einziehen.