Tödlicher Bergunfall im Wallis – Alpinist verliert am Weisshorn sein Leben Der in Deutschland lebende Bergsteiger stürzte kurz vor dem 4505 Meter hohen Gipfel in die Tiefe. Die Rettungskräfte fanden den Mann nur noch leblos vor.

Am Weisshorn in den Walliser Alpen hat sich der tödliche Absturz ereignet.

Ein 47-jähriger deutsch-ukrainischer Bergsteiger kam am Sonntag am Weisshorn in der Walliser Gemeinde Randa ums Leben. Der in Deutschland wohnhafte Mann stürzte rund 600 Meter in die Tiefe.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf einer Höhe von rund 4450 Metern, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Zwei Bergsteiger bestiegen das Weisshorn über den Ostgrat, als einer von ihnen kurz vor Erreichen des Gipfels abstürzte.

Der Begleiter des verunfallten Bergsteigers alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln.

