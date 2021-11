Nachfolge von Jens Alder – Alpiq schlägt neuen Verwaltungsratspräsidenten vor Die Nachfolge soll ein Brancheninsider übernehmen: Der ehemalige Chef von E.ON. Johannes Teyssen soll beim Energiekonzern Alpiq auf Jens Alder folgen.

Johannes Teyssen soll neuer Verwaltungsratspräsident von Alpiq werden. (Archivbild) Foto: Marcel Kusch (AFP)

Die Energiegruppe Alpiq hat einen Nachfolger von Jens Alder als Verwaltungsratspräsident gefunden. Das Amt soll ab 2022 von Johannes Teyssen bekleidet werden, dem früheren Chef des deutschen Energiekonzerns E.ON.

Noch muss Teyssen allerdings von den Aktionärinnen und Aktionären in den Verwaltungsrat gewählt werden, wie Alpiq am Donnerstagabend schreibt. Dazu organisiert der Konzern am 9. Dezember eine ausserordentliche Generalversammlung.

«Ich bin höchst erfreut und stolz, dass wir Johannes Teyssen für Alpiq gewinnen konnten», wird Jens Alder in der Mitteilung zitiert. Teyssen sei eine der herausragenden Persönlichkeiten der europäischen Energiebranche und Alpiq brauche für die Zukunft einen solchen Brancheninsider an der Spitze.

SDA/sep

