Instrumentenausstellung – Als Bachenbülach das Zentrum für Schwyzerörgeli war Josef Nussbaumer betrieb ab 1920 in Bachenbülach eine Handorgel-Fabrikationsstätte. Jetzt werden zum 100-Jahr-Jubiläum seine Instrumente der Öffentlichkeit gezeigt. Renato Cecchet

Volkstümliche Musik ist Teil der Schweizer Lebenskultur wie der Emmentaler Käse oder die Toblerone. Ob Marsch oder Schottisch – zu einer Ländlerkapelle gehört neben Klarinette und Kontrabass vor allem ein Instrument dazu: die Handorgel. In der Ländlermusik werden vielfach Schwyzerörgeli verwendet, manchmal Akkordeons. Die Instrumente unterscheiden sich. Beim Schwyzerörgeli ändert sich der Ton einer Taste auf der Melodieseite je nachdem, ob man stösst oder zieht, beim Akkordeon bleiben die Töne unabhängig von der Stossrichtung immer gleich.

Josef Nussbaumer (mittlere Reihe rechts) 1925 mit Familienmitgliedern, ganz rechts sein Neffe und Schwiegersohn Josef Anton. Interessant: Links von Nussbaumer sitzt seine damalige Ehefrau, hinter ihm steht seine spätere zweite Gattin. Archivfoto: PD

Einer, der wusste, wie ein Schwyzerörgeli zu klingen hat, war Josef Nussbaumer. Der gebürtige Innerschweizer machte mit seinem Fabrikationsbetrieb das Unterländer Dorf Bachenbülach zum Zentrum der Handorgelliebhaber. 1920 errichtete er seinen Betrieb im Gebäude einer ehemaligen Spinnerei an der Zürichstrasse 16, in dem sich heute die Kammerspiele Seeb befinden. Bereits letztes Jahr sollte das 100-Jahr-Jubiläum mit einer Ausstellung von Nussbaumers Schwyzerörgeli und Akkordeons stattfinden. Wegen der Covid-Pandemie musste dieser Plan um ein Jahr verschoben werden. Jetzt, vom Freitag, 29. Oktober, bis am Sonntag, 7. November, wird die Ausstellung durchgeführt, in der Baumtrotte an der Dorfstrasse 24 in Bachenbülach (siehe Kasten).