Zeitreise ins Jahr 1980 – Als Bauern Demonstranten in Regensdorf mit Gülle bespritzten Am 20. Dezember 1980 lösten Bauern eine Demonstration gegen die Isolationshaft in der Strafanstalt Regensdorf auf. Sie hatten rund 100 «Linke» mit Gülle vertrieben. Anna Bérard

Mit Gülle aus Druckfässern haben mehrere Bauern am 20. Dezember 1980 in Regensdorf eine Demonstration aufgelöst. Im Bild die Watterstrasse mit der Bushaltestelle Pfand (rechts). Foto: Josef Stücker, Keystone, Photopress-Archiv

Bauern sorgten 1980 für Schlagzeilen: Sie trieben in Regensdorf eine Gruppe von Demonstrierenden in die Flucht. Diese wollten aus Solidarität mit dem in Regensdorf inhaftierten Walter Stürm und aus Protest gegen dessen Isolationshaft vom Bahnhof zur Strafanstalt marschieren. Wie die NZZ am 22. Dezember 1980 vermeldete, fuhren die Bauern mit einem Konvoi von Traktoren und «Güllefässern» an den rund 100 Demonstrierenden vorbei. Dabei bespritzten sie diese mit verdünnter Gülle. Später sollen sogar die Busse nach Zürich penetrant nach Kuhmist gerochen haben.