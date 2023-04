Flucht und Vertreibung der Palästinenser – «Als Bürger dieses Landes flehe ich die Behörden an: Rettet mich» Im Unabhängigkeitskrieg 1948 wehrt Israel den Angriff der arabischen Nachbarn ab – Hunderttausende Palästinenser aber verlieren ihre Heimat. Die Geschichte des Sami Saadeh, der auf seinem Recht beharrte. Peter Münch aus Tel Aviv

Drei Angehörige der jüdischen Haganah-Miliz eskortieren Palästinenser, die Haifa verlassen müssen (12. Mai 1948). Foto: Keystone

Ein paar Fotos sind ihm geblieben, ein Ausweis mit Lichtbild, dazu Kopien von Briefen, die in akkuraten Buchstaben, mal in Hebräisch, mal auf Arabisch, an die höchste Stelle adressiert sind: an Israels Staatsgründer David Ben-Gurion. Riad Saadeh breitet die Papiere auf dem Tisch aus, es sind die Hinterlassenschaften seines Vaters. Nicht viel, aber es gibt ja auch noch die Erinnerung. An einen besonderen Mann. An ein Leben voller Brüche.