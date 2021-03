Zeitreise – Als Bundesrat Furgler in Bülach die Nuss knacken half Die Schweiz versuchte 1979 im Rahmen einer gross angelegten Truppenübung den Feind abzuwehren. Ein Schauspiel, das sich auch Bundesrat Kurt Furgler nicht entgehen liess. Daniela Schenker

Korpskommandant Rudolf Blocher (links) und Bundesrat Kurt Furgler (Mitte) vor der Kaserne Bülach. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Bundesrat Kurt Furgler (1924 bis 2008 ) beehrte die Bülacher Kaserne im März 1979 mit einer Stippvisite. Grund für den Besuch des populären Magistraten war die Truppenübung «Knacknuss» des Feldarmeekorps 4. Ausgedacht hat sich das Übungsszenario der Mann, der auf dem Bild links neben Bundesrat Furgler steht: Korpskommandant Rudolf Blocher (1929 bis 1995). «Knacknuss» dauerte eine ganze Woche und sollte laut Armee eine Demonstration sein, «dass ein Angriff auf die Schweiz einen nicht zu verantwortenden Preis erfordert» und dass die «Kriegsverhinderung durch Kampfbereitschaft» glaubhaft ist. Das mediale Interesse an der Truppenübung, die rund 10 Millionen Franken kostete, war enorm. Das Schweizer Fernsehen berichtete in mehreren Folgen, und die «Schweizer Illustrierte» widmete dem aussergewöhnlichen Ereignis eine mehrseitige Reportage. Ob Korpskommandant Blocher über diesen Artikel erfreut gewesen war, darf bezweifelt werden, schrieb der Journalist doch über die Soldaten als «nasse Lappen im Heu, die zuvor leer herumgehetzt wurden». Ein «Dekorierter», also ein Offizier, wurde so zitiert: «Ein echter Feind hätte die Schweiz kampflos übernehmen können, weil alle nudelfertig waren.» Positiver fiel das Fazit des Übungserfinders Rudolf Blocher selber aus: «Die Hauptzielsetzungen wurden von der Truppe erfüllt», schrieb er ein halbes Jahr später in der «Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift». Kurt Furgler (CVP), der dem Bundesrat von 1971 bis 1986 angehörte, war das Thema Armee nicht fern. Er war 1971 zum Oberstbrigadier befördert worden. Der Jurist war damit der bisher einzige Bundesrat, der bis zum höchsten Grad der Miliz-Hierarchie in der Armee aufstieg.