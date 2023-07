Zeitreise ins Jahr 1992 – Als Crossair-Chef Moritz Suter zum Rettungsring griff 1992 war ein gutes Jahr für die Crossair. Und doch griff Firmenchef Moritz Suter an einer Medienkonferenz zum Rettungsring. Hatte er eine Vorahnung? Daniela Schenker

Moritz Suter posiert am 30. März 1992 an einer Medienorientierung vor einem Crossair-Transparent mit einem Rettungsring um den Hals. Archivfoto: Walter Bieri (Keystone)

Es gibt Schnappschüsse, die erhalten erst viele Jahre später eine – vielleicht sogar ungewollte – symbolische Bedeutung. Diese Aufnahme aus dem Jahr 1992 gehört zu dieser Sorte. Moritz Suter, Gründer der Fluggesellschaft Crossair, dürfte jedenfalls kaum geahnt haben, dass der Name Crossair dereinst tatsächlich untergehen würde. 1975 hatte er die Fluggesellschaft mit dem Namen Business Flyers Basel AG als Lufttaxibetrieb gegründet. Die Flotte bestand aus einer Cessna C320 und einer Piper J3C/L4. 1978 erhielt das Unternehmen seinen späteren Namen.

Nach zwei Verlustjahren in Folge wies die Airline im Jahr dieser Aufnahme wieder einen kleinen Gewinn aus. Ein Jahr zuvor hatte sie ihre Unabhängigkeit verloren und war in den Swissair-Konzern integriert worden. 1994 arbeiteten 1420 Personen für die Crossair. Diese erzielte damals einen Umsatz von 400 Millionen Franken. Die Flotte umfasste 36 Flugzeuge, mit denen knapp 2 Millionen Passagiere befördert wurden. 1995 galt die Crossair als grösste Ferienfluggesellschaft Europas und operierte längst in der Gewinnzone.

Da war die Welt noch in Ordnung: Moritz Suter vor einer Crossair-Maschine auf dem Flughafen Basel-Mulhouse, 1994. Archivfoto: Michael Kupferschmidt (Keystone)

Am 14. Juni 1999 traf die Crossair den wichtigsten Flottenentscheid ihrer Geschichte. Sie bestellte 75 Flugzeuge beim brasilianischen Hersteller Embraer für 2 Milliarden Dollar und zeichnete für weitere 175 Flugzeuge über 2,9 Milliarden Dollar Optionen.

Doch um die Jahrtausendwende begann das Image der einst so erfolgreichen Airline und damit auch das ihres charismatischen Chefs zu bröckeln. Die Piloten kritisierten Suter und seinen patriarchalischen Führungsstil. Sie forderten höhere Löhne, was zu einem langen Streit führte.

Doch es sollte noch schlimmer kommen: Beim Absturz einer Crossair-Maschine verloren am 10. Januar 2000 in Nassenwil (Gemeindegebiet Niederhasli) alle zehn Insassen ihr Leben. Am 24. November 2001, nur knapp zwei Monate nach dem Grounding der Swissair, stürzte ein Crossair-Jumbolino im Landeanflug auf Zürich-Kloten auf dem Gemeindegebiet von Bassersdorf ab. 24 Insassen kamen ums Leben, neun überlebten – unter ihnen die heutige SP-Nationalrätin Jacqueline Badran.

Moritz Suter bei der Pressekonferenz nach dem zweiten Absturz einer Crossair-Maschine im Jahr 2001. Archivfoto: Walter Bieri (Keystone)

Dieser Vorfall trug Suter eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ein. Das Bundesstrafgericht sprach ihn im Jahr 2008 frei. Mit dem Plan, die Crossair zur Swissair-Nachfolgerin aufzubauen, scheiterte Suter. Es gelang ihm, die Crossair zu retten, aus der schliesslich die Swiss aufgebaut wurde.

Suter gründete 2004 in Basel die neue Charter-Fluggesellschaft Hello. Das Unternehmen musste Ende 2012 den Konkurs beantragen. Kurzfristig war er Besitzer der «Basler Zeitung», gab seine Aktien später aber an Rahel Blocher, Tochter des früheren Bundesrats Christoph Blocher, weiter. Moritz Suter, der im September seinen 80. Geburtstag feiern wird, lebt heute in Basel.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.