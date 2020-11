Studie zu Emil Bührle – Als das Hotel Storchen Drehscheibe des Waffenhandels war Mit seinem aus Kriegsmaterialexporten an Nazideutschland erzielten Vermögen sponserte Emil Bührle nicht nur das Kunsthaus. Er finanzierte auch die Christuskirche und das Hotel Storchen. Matthias Scharrer

In Bührles Hotel Storchen wurden auch Waffengeschäfte eingefädelt. Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich

Es war kalt an jenem 11. Januar 1942 in Zürich-Oerlikon. Die Meteorologische Zentralanstalt verzeichnete zur Mittagszeit minus acht Grad. Es hatte geschneit. Zwei Tage später meldete das «Oberländer Tagblatt»: «Am Sonntag nahm Dr. Adolf Küry, Bischof der christkatholischen Kirche der Schweiz, die Einweihung der neuen ‹Christuskirche› in Zürich-Oerlikon vor. Das kleine Gotteshaus zählt 160 Sitzplätze und wurde mit einem Kostenaufwand von gegen 300’000 Franken erstellt.»

Zur Hälfte hatte Emil Bührle die neue Kirche bezahlt. Sie dient noch heute den Christkatholiken aus Zürich-Nord, den Bezirken Bülach und Dielsdorf sowie aus dem rechtsufrigen Limmattal. Der Waffenfabrikant Bührle, selber aktiver Anhänger der christkatholischen Konfession, war damals gerade dabei, mit der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO) ein Vermögen zu machen. Ab 1924 half er, das nach dem Ersten Weltkrieg entwaffnete Deutschland wieder aufzurüsten. Während des Zweiten Weltkriegs explodierte sein Reichtum dann gleichsam: Die WO exportierte von 1940 bis 1944 fast ausschliesslich Kriegsmaterial an Nazideutschland und seine Verbündeten – und verdiente damit rund 540 Millionen Franken.