Arno Camenisch und der Sport – «Als das Pferd in den Galopp ging, dachte ich: Jesses Gott!»

So prägt der Sport Arno Camenisch – «Als das Pferd in den Galopp ging, dachte ich: Jesses Gott!» Der Bündner Schriftsteller erzählt in unserer neuen Serie, was er als sportverrückter Junge alles mitgenommen hat. Und wie er zu seiner zweiten Passion zurückfand. Arno Camenisch

Arno Camenisch: « Die Derbys gegen das Nachbar s dorf Trun waren legendär. Tausende Leute am Spielfeldrand! » Foto: Sabina Bobst

Als ich aufwuchs in Tavanasa, waren wir immer draussen. Im Sommer spielten wir Tag und Nacht Fussball, im Winter fuhren wir Ski und spielten Eishockey. Bei jedem Wetter. Wenn es so stark stürmte, dass die Sessellifte stillstanden, liefen wir den Berg hoch. Unten beim Rhein hatten wir ein Natureisfeld. Eishockey assoziiere ich heute noch mit Kälte. Manchmal war es minus 20 Grad, trotzdem schossen wir ganze Nachmittage die Pucks herum und prügelten uns, heilandstutz!

Wir wollten alle Profifussballer werden. Mein grosses Idol war Paul Friberg, der bei uns in Tavanasa gross geworden war. Er spielte in St. Gallen, Wettingen, mit Luzern wurde er 1989 Meister. Er war brutal schnell, wirbelte vorne im Sturm mit Sigi Gretarsson. Ach, wie habe ich ihn bewundert! Einmal reisten wir nach Luzern und schauten den Match, das waren für mich eindrückliche Momente als Kind. Wenn wir Paul während seiner Aktivzeit irgendwo sahen bei uns, auf der Skipiste, was war das für eine Aufregung!