Er schlug sogar Federer – Und plötzlich war da dieser 15-Jährige

Tom Lüthi vor dem Karriereende – Und plötzlich war da dieser 15-Jährige 319 Starts – nur Valentino Rossi, Loris Capirossi und Andrea Dovizioso fuhren mehr Rennen als Tom Lüthi, der in Valencia zum letzten Mal startet. Höhepunkte und Tiefflüge einer fast 20-jährigen Karriere. Marco Keller David Wiederkehr

Der knapp 16-jährige Thomas Lüthi posiert am 3. September 2002 auf einem 40ccm-Pocket-Bike in Linden im Emmental vor seinen Pokalen. Foto: Martin Rüetschi (Keystone)

Schon im dritten Rennen in die Top 10

Jung, unverbraucht – und sehr schnell. Tom Lüthi ist 2003 der jüngste Schweizer, der jemals eine ganze WM-Saison bestritten hat. Mit einem 2. Platz und mehreren Top-10-Platzierungen gelingt ihm der Durchbruch, zwei Jahre später wird er Weltmeister. Foto: Keystone

«Ich war schon ziemlich nervös», liess sich Tom Lüthi am 21. Juli 2002 zitieren. Eben hat er im ostdeutschen Hohenstein/Ernstthal das erste WM-Rennen seiner Karriere hinter sich gebracht, gerade einmal 15 Jahre alt ist der Teenager aus Linden da, und alle Welt nennt ihn noch Thomas. Als Ersatzfahrer im tschechischen Elit-Team wird er bei seiner Premiere auf dem Sachsenring 26. (von 34 Startern). Lüthi lernt jedoch schnell. Schon bei seinem dritten GP klassiert er sich in den Top 10 – als Neunter in Portugal.

In der nächsten Saison wird er bei Elit Stammfahrer, und als er im Juni 2003 in einem engen Zweikampf mit dem Spanier Dani Pedrosa erstmals aufs Podest rast und Zweiter wird, da ist der «Blick» sicher: «Thomas Lüthi ist aus mehreren Gründen keine Eintagsfliege.»