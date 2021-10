50. Todestag von Jo Siffert – Als der grösste Schweizer Rennfahrer erstickte Am 24. Oktober 1971 verunglückte der Freiburger in Brands Hatch – noch heute wird der Formel-1-Fahrer verehrt. Zwei seiner Mechaniker erklären das Phänomen Jo Siffert. René Hauri

Jo Siffert war ein Mann des Volkes, einer zum Anfassen: Hier nach seinem Sieg 1970 in Spa-Francorchamps. Foto: Bernard Cahier (Getty Images)

Plötzlich ringt der Mann am grossen Sitzungstisch um Fassung, kneift er seine Lippen zusammen, zieht die Brille aus und trocknet seine Augen. Es mag ein halbes Jahrhundert her sein, dass Jo Siffert auf der Rennstrecke von Brands Hatch sein Leben liess, dass auch die anderen beiden Jos in einem Rennauto verunglückten, doch schmerzen tut es Heini Mader noch heute. Der 85-Jährige war mehr als nur Mechaniker der Rennfahrer Jo Siffert, Jo Schlesser und Jo Bonnier. Er war ihr Freund.

Mader sitzt in einem Raum seiner einstigen Firma im waadtländischen Gland, in der er nach seiner Mechanikerlaufbahn mit 50 Angestellten für sieben Formel-1-Rennställe Motoren überholte. Erst kam Schlesser um, dann Siffert, 1972 bei den 24 Stunden von Le Mans auch noch Bonnier. Mader übernahm dessen Unternehmen in Gland, zwölf Jahre später zog er ein paar Strassen weiter in dieses Industriegebiet.