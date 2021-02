Zeitreise – Als der Lachs bei der Swissair noch für alle mitflog Vor 50 Jahren war Fliegen für die meisten ein seltener Luxus. Das zeigte sich nicht zuletzt auch auf dem Teller der Passagiere. Daniela Schenker

Zwei Mitarbeitende des Swissair-Caterings im Jahr 1971. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Es scheint, als ob die Mutter von Betty Bossi über dem Geschehen wachen würde. Ein pochiertes Ei, drei Scheiben Lachs, eine Olive und ein Blättchen Salat. Die Mitarbeitenden des Swissair-Caterings drapieren auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 1971 jene Zutaten auf einem Teller, die man damals in die Kategorie kulinarischer Luxus einordnete. Erlesene Zutaten erwartete damals, wer für eine Flugreise innerhalb Europas gut und gern 1000 Franken bezahlte. Auch wenn sich die Vorstellungen bezüglich eines zeitgemässen Imbisses in der Zwischenzeit etwas verändert haben mögen: Von einem solch sättigenden und liebevoll arrangierten Teller über den Wolken können Passagiere heute nurmehr träumen. Die kulinarische Realität sieht 50 Jahre später bei allen Fluggesellschaften – mindestens auf den hinteren Sitzreihen – doch recht viel spartanischer aus. Wer nicht gerade in der First und Business Class oder nach Übersee unterwegs ist, muss heute – wenn überhaupt – meist etwas Staubtrockenes aus einer Papiertüte oder Plastikhülle klauben. Doch die Prioritäten dürften sich bei vielen Ferienhungrigen im vergangenen Corona-Jahr verschoben haben. Gern würden sie jede Form der Verpflegung gegen die quarantänefreie Einreise ans Wunschziel eintauschen.

Weitreichende Folgen hat die Pandemie für jene Menschen, die heute beim Flugzeugcaterer Gate Gourmet, dem Nachfolgeunternehmen des Swissair-Caterings, beschäftigt sind. Gate Gourmet gab vor einem halben Jahr bekannt, an den Standorten Zürich und Genf 350 der insgesamt 2000 Stellen abbauen zu müssen.