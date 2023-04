Per Schiff zum Böögg – Als der Sechseläutenplatz ein Hafen war Die Ehrengäste aus dem Kanton Schwyz reisen am Freitag mit dem Ledischiff ans Zürcher Sechseläuten. Einst hätten sie direkt dort anlegen können, wo heute der Böögg verbrannt wird. Martin Huber

Zürich um 1860: Blick vom St. Peter in Richtung Zürichhorn. In der Bildmitte ist der Hafen beim Areal des heutigen Sechseläutenplatzes zu sehen. Die Quaibrücke steht noch nicht. Foto: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

Schwyz ist Gastkanton am diesjährigen Sechseläuten. Am kommenden Freitag kurz nach 16 Uhr soll die Schwyzer Delegation von Pfäffikon her mit dem traditionellen Zürichsee-Lastkahn am Bürkliplatz eintreffen. So sieht es der Plan der Organisatoren vor.