Spezielle Grenze im Kanton Zürich – Als der Türlersee halbiert wurde

Idyllisch: Der Türlersee bei Hausen am Albis ist im Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgeführt. Foto: LAB

Jetzt herrscht wieder Hochbetrieb am Türlersee. Das idyllische Naherholungsgebiet in der Nähe von Zürich zieht an schönen Sommertagen Badegäste, Camperinnen und Wanderer in Scharen an.

Was weniger bekannt ist: Die Frage der Gemeindezugehörigkeit des Türlersees war jahrzehntelang umstritten und bereitete den zuständigen Behörden Kopfzerbrechen. Heute verläuft die Gemeindegrenze zwischen Aeugst am Albis und Hausen am Albis mitten durch den See. Dieser gehört je zur Hälfte den beiden Gemeinden.

Der geteilte See: Heute verläuft die Grenze zwischen Aeugst und Hausen mitten durch den Türlersee (rot gestrichelte Linie links). Bis 1956 gehörte der See ganz zu Hausen, wie die gepunktete Grenzlinie entlang des Ufers zeigt (rechts). Foto: Swisstopo

Doch diese salomonische Grenze existiert erst seit 1956. Bis dahin gehörte der See vollständig zu Hausen. Sowohl auf der historischen Wildkarte von 1850 als auch auf den ab 1880 erschienenen Ausgaben der Siegfriedkarte liegt der ganze Türlersee auf dem Gemeindegebiet von Hausen.

Unklare Zuständigkeit bei Unfällen

Zu Unrecht, wie der Gemeinderat Aeugst Anfang der 1950er-Jahre feststellte. Jemand war im Archiv auf alte Unterlagen gestossen, die darauf hindeuteten, dass die Gemeindegrenze ursprünglich das Gewässer teilte. «Diese Urkunden und Pläne wiesen darauf hin, dass die Grenzlinie vom Albishang durch den See zum sogenannten Hexengraben verlief», sagt der Aeugster Gemeindeschreiber Vit Styrsky.

Zudem hätten sich die Gemeinderäte von Aeugst und Hausen 1930 nach einer gemeinsamen Begehung auf die Grenze durch den See geeinigt und die Marksteine so festgelegt. Die neue Grenze sollte nicht zuletzt im Hinblick auf die Zuständigkeit bei Unfällen am See für Klarheit sorgen. Allerdings hatte Aeugst ein Problem: Der Beschrieb der neuen Grenze durch den See war nicht eindeutig dokumentiert, es lagen keine Pläne vor.

Strich mit dem Tintenstift als Beweis

1955 drängte der Gemeinderat Aeugst auf eine Klärung der Grenzfrage und wurde bei der Nachbargemeinde vorstellig. In Hausen zeigte man durchaus Verständnis – obwohl die Gemeinde durch die Grenzkorrektur ein beträchtliches Stück ihres Gebiets zu verlieren riskierte. «Der Grenzverlauf war unklar, und das Bedürfnis zur Klärung war auch in Hausen unbestritten», sagt Gemeindeschreiber Christoph Rohner, gestützt auf damalige Gemeinderatsprotokolle.

So heisst es in einem Vermerk vom 2. Juli 1956, die Behörde habe ebenfalls Anhaltspunkte, dass schon 1928 anlässlich einer gemeinsamen Grenzbegehung die nun von Aeugst vorgeschlagene Lösung vorgesehen gewesen sei, «indem auf einem Exemplar der Siegfriedkarte mit einem Tintenstift» die Grenze durch den See eingezeichnet worden sei.

Mehrere Begehungen vor Ort

Allerdings brauchte es mehrere gemeinsame Besichtigungen vor Ort, bevor sich Aeugst und Hausen einigen konnten. Schliesslich stimmten beide Gemeinden der neuen Grenze zu – «in einem einvernehmlichen politischen Prozess unter Beizug des kantonalen Meliorations- und Vermessungsamtes», wie Hausens Gemeindeschreiber Christoph Rohner sagt.

Am 6. Dezember 1956 zog der Zürcher Regierungsrat einen Schlussstrich unter die Grenzverwirrung beim Naturjuwel: «In Anlehnung an die Auffassung, dass ursprünglich die Gemeindegrenze den See teilte, sowie aufgrund erneuter Besprechungen und Besichtigungen» habe das Meliorations- und Vermessungsamt einen Vorschlag für eine «unmissverständliche Grenzziehung» ausgearbeitet, heisst es im Regierungsbeschluss. «Darnach wird das Seegebiet ungefähr zu gleichen Teilen von je rund 20 ha den Gemeinden Aeugst und Hausen a. A. zugeteilt.»

Damals galt noch die alte Grenze entlang des Ufers: Postkarte vom Türlersee, ca. 1940. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

In Aeugst reagierte man mit Genugtuung. Zumal die Grenzkorrektur auch «im Interesse des Jagdreviers von Aeugst liegt, welches nun wieder eine grössere Fläche hat», wie aus einem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 5. Januar 1957 hervorgeht.

In der Turnstunde rund um den See

Für den Aeugster Gemeindeschreiber Vit Styrsky zeigt die Grenzbereinigung, «dass die beiden Gemeinden bereits vor 65 Jahren gut, pragmatisch und einvernehmlich zusammengearbeitet haben». Diese enge Zusammenarbeit habe sich bis heute bewährt. Aeugst sei stolz darauf, dass ein Teil des Türlersees auf seinem Gemeindegebiet liege: «Er trägt zur Identifikation von Aeugst am Albis bei und ist ein Naherholungsgebiet für Einwohnerinnen und Einwohner.» So gehöre es auch zur Tradition der Aeugster Primarschule, dass die Schulkinder ab der vierten Klasse regelmässig in der Turnstunde um den Türlersee rennen.

Der Türlersee mit dem Campingplatz in einer Luftaufnahme aus dem Jahr 1988. Foto: Swissair Photo AG (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

Gemeinsame Verantwortung für den See

Der Mehraufwand für die dazugewonnene Seefläche hält sich laut Styrsky in Grenzen. Eine spezielle Abmachung gibt es für den Fall einer Seegfrörni. Da haben Aeugst und Hausen vereinbart, dass jeweils in den geraden Jahren die eine Gemeinde, in den ungeraden Jahren die andere für die Freigabe der Eisfläche zuständig ist.

Laut Christoph Rohner bedauert die Gemeinde Hausen den damaligen Verlust der Seehälfte nicht. Vielmehr mache es Sinn, dass beide Anrainergemeinden gemeinsam in der Verantwortung stünden und sich die mit dem Eigentum einhergehenden Rechte und Pflichten teilten.

