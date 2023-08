Zeitreise ins Jahr 2001 – Als die Bauern in Wallisellen gegen Coop aufbegehrten Vor 22 Jahren war die Stimmung zwischen Coop und den Schweizer Bauern und Bäuerinnen angespannt. Es kam deshalb zu Blockaden und Mahnwachen – auch im Zürcher Unterland. Daniela Schenker

Um die hundert Bauern fuhren am 8. Januar 2001 mit ihren Traktoren vor dem Coop-Verteilzentrum in Wallisellen vor, um eine Mahnwache abzuhalten. Archivfoto: Steffen Schmidt (Keystone)



Es waren denkwürdige und aufsehenerregende Szenen, die sich am 8. Januar 2001 in Wallisellen abspielten. Um die hundert Bauern mit ihren Traktoren bezogen an diesem Morgen vor dem Verteilzentrum des Grossverteilers Coop Stellung. Mehrere Tage sollten sie dort ausharren. Die Bauern verlangten von den Grossverteilern – und Coop im Besonderen –, auf weitere Preissenkungen bei landwirtschaftlichen Produkten zu verzichten und importierte Nahrungsmittel zu kennzeichnen.