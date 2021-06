Memoiren eines Sportjournalisten – Als die DDR-Krawatte ein Niveau-Gradmesser war Roland Jauch (64) war 43 Jahre als Sportjournalist tätig, in den letzten sieben Jahren begleitete er für den «Zürcher Unterländer» den EHC Kloten. Ende Mai hatte er seinen letzten Arbeitstag. Episoden aus einer Zeit, in der es einem nie langweilig war. Roland Jauch

Zwei Eishockeyprofessoren und Freunde im Klotener Wald: Trainerlegende Wladimir Jursinow (links) und Roland Jauch. Foto: PD

Keine Verbindung – weil der Blitz das Blaulicht geklaut hatte?

Bereits 1980 durfte ich auf meine erste Auslandreise. Sie führte nach Ljubljana, damals noch jugoslawisch. Zu berichten war dort über die Auftritte der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft am wenig bedeutenden Turnier namens Thayer-Tutt-Trophy. Die Schweiz gewann es vor der DDR, doch einmal traf ein Spielbericht nicht in der Schweiz ein. Das gesamte Kommunikationsnetz in Jugoslawien war zusammengebrochen, der junge Journalist schwitzte Blut. Damals gab es Telex oder Telefon, mehr nicht. Schliesslich fand ich einen Weg via Österreich, wenigstens den Telexstreifen mit dem Telegramm kurz vor Mitternacht in die Heimat zu senden.