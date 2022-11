Zeitreise ins Jahr 1983 – Als die Fussballwelt nach Regensdorf blickte Auch Regensdorf stand einmal im Mittelpunkt der Fussballwelt. Das war vor 39 Jahren, als die Fifa dort die Qualifikationsgruppen für die WM 1986 in Mexiko ausloste. Anna Bérard

Die Fifa-Funktionäre Sepp Blatter (von rechts), Hermann Neuberger und João Havelange verfolgten die Auslosung in Regensdorf. Die Lose zog der elfjährige Schüler Miroslav Cucuz. Foto: Keystone

Derzeit sind die Blicke der Fussballfans nach Katar gerichtet, wo die WM in vollem Gang ist. Vor 39 Jahren stand auch Regensdorf für einmal im Mittelpunkt der Fussballwelt. Am 7. Dezember 1983 loste die Fifa in der Unterländer Gemeinde die Qualifikationsgruppen für die WM 1986 in Mexiko aus. Der damalige Fifa-Präsident João Havelange (im Bild ganz links), der deutsche Fifa-Funktionär Hermann Neuberger (Mitte) und Sepp Blatter, damals Fifa-Generalsekretär, verfolgten mit mehr als 300 Gästen und rund 150 Medienvertretern, wie der elfjährige Miroslav Cucuz die Lose zog. 67 Minuten dauerte es, bis die sieben Gruppen für die WM-Qualifikation bekannt waren.