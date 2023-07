Zeitreise ins Jahr 1998 – Als die ikonischste Garage der Schweiz gebaut wurde Der Smart-Turm in Wallisellen war die Vorlage für Standorte in der ganzen Welt. Astrit Abazi

Der ikonische Turm wurde Monate vor der offiziellen Einführung des Smart fertiggestellt. Foto: Peter Lauth (Keystone)

In der wohl ikonischsten Garage der Schweiz gibt das Auto die Architektur vor. Wer auf der A1 beim Glattzentrum in Wallisellen vorbeifährt, sieht den Smart-Turm schon von weitem. Das siebenstöckige Glasgebilde, welches rund zwei Dutzend der kunterbunten Miniautos fassen kann, gleicht schon fast einem Kaugummiautomat. Dies nicht nur visuell, sondern auch in der Funktion: Per Touchscreen lässt sich ein Auto auswählen und ist nur wenige Minuten später für eine Testfahrt verfügbar. Bis der Turm in Betrieb genommen wurde, stand aber alles auf ziemlich wackeligen Beinen.