Verkauftes Gebäude in Schleinikon – Als die Lehrerin Kinder hütete, weil es keinen Kindergarten gab Aus dem ehemaligen Kindergarten Bluemwis soll Wohnraum werden. Eine frühere Lehrerin erzählt, wie das Bauerndorf zu einem Kindergarten kam. Andrea Söldi

Statt einem Kindergarten sollen im Bluemwis 4 bald Wohnungen entstehen. Foto: Raisa Durandi

1,3 Millionen Franken hat der Verkauf des ehemaligen Kindergartens in Schleinikon der Schule Wehntal eingebracht. Die spezielle Geschichte dieses Gebäudes hat Dorothea Meili-Lehner im letzten Juni an der Schulgemeindeversammlung erzählt, welche den Verkauf genehmigte: Der Bau des Kindergartens Bluemwis wurde zu einem grossen Teil mit Spenden und Sammelaktionen bezahlt, an denen sich auch die örtlichen Vereine beteiligt hatten. In den 60er-Jahren waren Kindergärten in städtischeren Gemeinden zwar bereits selbstverständlich. Das Bauerndorf Schleinikon konnte sich hingegen kein entsprechendes Angebot leisten.