Zeitreise ins Jahr 2003 – Als die Lehrpersonen von Bülach aufbegehrten Vor exakt 20 Jahren verhüllten Lehrpersonen das Schulhaus Mettmenriet in Bülach. Mit der spektakulären Aktion wehrten sie sich gegen den Abbau von Bildung. Daniela Schenker

Die Fassade des Bülacher Schulhauses Mettmenriet präsentierte sich am 20. Juni 2003 als Sparpaket. Foto: Archiv Keystone

Was wie ein übergrosses Geschenk aussieht, war in Wahrheit Ausdruck eines Protests. Lehrerinnen und Lehrer gaben mit der nach Christo-Art als Sparpaket verpackten Fassade des Bülacher Schulhauses Mettmenriet am 20. Juni 2003 ihrer Verärgerung Ausdruck. Diese galt den Sparplänen des Kantons Zürich im Bildungswesen. Die auf dem symbolischen Paket angebrachten Parolen waren unmissverständlich: «Schule auf dem breiten Weg ins Verderben», «Wer an der Bildung spart, sägt am eigenen Ast», «Nur keine Schule ist billiger» oder «Privatschule olé». Die Lehrpersonen trugen T-Shirts mit der Aufschrift «Sparpaket nein!». Später trafen sie sich auf dem Lindenhof mit den Lehrpersonen aus anderen Schulhäusern, um Ideen für weitere Aktionen zu sammeln.