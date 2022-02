Eishockey: EHC-Titelfeier von damals – Als die Meisterhelden durch Kloten torkelten Am 25. Februar 1967 wurde der EHC Kloten zum ersten Mal Schweizer Meister. Gabriel Weber schildert, wie er als junger Stürmer die Feierlichkeiten vor 55 Jahren erlebte. Dominic Duss

Lassen sich vor 6200 Zuschauern als Schweizer Meister feiern: Die Klotener Spieler drehen am 25. Februar 1967 mit dem Kübel eine Ehrenrunde. Archivfoto: Keystone

Am Mittwoch wurden sie wieder einmal geehrt. Die Meisterhelden des EHC Kloten von 1967 traten vor dem Heimspiel gegen Langenthal in der Stimo-Arena aufs Eis. Acht Spieler der 15-köpfigen Mannschaft, die vor 55 Jahren mit dem Gewinn des ersten Klotener Meistertitels Clubgeschichte geschrieben hat, leben noch. Ausser einem waren alle an diesem besonderen Jubiläumsanlass. «Ich freute mich sehr, sie alle wieder einmal zu treffen», sagt Gabriel «Gabi» Weber strahlend.