Zeitreise ins Jahr 1972 – Als die Stadt Zürich für Bülach sammelte 1975 steckte das Glas-Recycling in der Schweiz noch in den Anfängen. Doch wenn in der Region Zürich gesammelt wurde, dann fuhren die Lastwagen nach Bülach. Daniela Schenker

Im Zürcher Quartier Milchbuck wird im April 1975 eine Altglassammlung durchgeführt. Ein grosser Teil des Sammelguts wird in Bülach wiederverwertet. Archivfoto: Keystone

Was heute schnell zwischen Einkauf und Abendessen gemacht wird, war vor nicht ganz fünf Jahrzehnten noch ein Ereignis, das man sich in der Agenda eintrug und über das in den Medien berichtet wurde. Es war 1975 allerdings auch etwas komplizierter, das eigene Glas der Wiederverwertung zuzuführen. So wie hier im Zürcher Quartier Milchbuck, wo man sein Sammelgut nur während weniger Stunden vor einem Lebensmittelgeschäft hinstellen durfte, ehe es abgeholt und in die Glaswerke Saint-Prex und Bülach gebracht wurde. Elf Bauschuttcontainer seien an diesem Tag zusammengekommen, hält die Bildlegende von damals fest. Sammelcontainer gab es vor 47 Jahren nicht. Das Recycling steckte noch in den Kinderschuhen. Regelmässige Sammlungen gab es einzig für Altpapier.