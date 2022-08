Raumtemperatur im Winter – Als die SVP die Heizung im Bundeshaus runterdrehen wollte – und die Grünen nicht Es war einmal eine Motion der SVP, die dem Bund Vorgaben zum Heizen machen wollte. Sie scheiterte im Nationalrat – am Widerstand der Grünen und aller anderen Parteien. Hans Brandt

Simonetta Sommaruga (SP) und Guy Parmelin (SVP) sind im Bundesrat für die Energiepolitik zuständig – und schlagen auch Sparmassnahmen beim Heizen vor. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Verkehrte Welt: Im März 2021 stimmte der Nationalrat über eine Motion der SVP ab, die eine Senkung der Heizungstemperatur auf 20 Grad in allen Gebäuden des Bundes forderte. Die SVP-Fraktion war fast geschlossen dafür – es gab nur zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung. Alle anderen Fraktionen lehnten die Motion mit überwältigender Mehrheit ab. Die Grünen stimmten geschlossen dagegen. Daran erinnerte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Montag auf Twitter genüsslich.

Das Parlament folgte damit den Wünschen des Bundesrates. Ausgerechnet SVP-Bundesrat Ueli Maurer hatte in der grossen Kammer gegen seine eigene Partei argumentiert und gesagt, eine Senkung der Heizungstemperatur im Winter sei «als generelle Lösung nicht geeignet». Ein solcher Schritt sollte «im Rahmen eines gesamten Konzeptes gemacht werden». Zudem müsste berücksichtigt werden, dass sich in manchen Gebäuden des Bundes Menschen aufhielten, etwa Betagte, die eine höhere Raumtemperatur benötigten.

Die Baunormen

Schriftlich hatte der Bundesrat zuvor festgehalten, dass «eine generelle Festlegung der Raumtemperatur» im Widerspruch stehen könnte zu den geltenden Baunormen «sowie den Bemühungen um die geschickte Kombination geeigneter und kostengünstiger Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauches und der Treibhausgasemissionen».

Andrea Geissbühler mit ihren SVP-Nationalratskolleginnen Barbara Steinemann (links) und Martina Bircher (rechts) während der Wintersession 2021 in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Als die Motion Anfang 2019 von Andrea Geissbühler (SVP) eingereicht wurde, gehörten auch Mitglieder anderer Parteien zu den Mitunterzeichnerinnen, darunter die grünen Nationalrätinnen Maya Graf und Aline Trede. Graf ist heute Ständerätin, Trede ist Fraktionspräsidentin der Grünen im Nationalrat. Ebenso waren SP-Vertreter Roger Nordmann und Corrado Pardini als auch GLP-Nationalrat Martin Bäumle dabei.

Die Motion stand damals weniger im Zeichen des Energiesparens als der Bemühungen, CO₂ zu reduzieren. Dabei zielte die SVP auf den Bund, um andere Massnahmen zu verhindern. «Es fällt auf», begründete Geissbühler im Nationalrat ihre Motion, «dass Politikerinnen und Politiker dem Problem des steigenden Energieverbrauches und CO₂-Ausstosses vor allem mit finanziellen Mitteln wie höheren Benzinpreisen und mit Vorschriften für Hausbesitzer begegnen wollen.» Solche «staatlichen Eingriffe im Privatbesitz sind in unserer Demokratie unerwünscht», argumentierte sie.

«Sicher muss man ausserordentliche Gaseinsparungen machen, überall, in der Bundesverwaltung und anderswo.» Roger Nordmann, SP-Nationalrat

«Ich weiss nicht mehr, was mich 2019 zu unterschreiben bewegt hat», schreibt Nordmann auf Anfrage. Aber im März 2021 habe noch nicht die aktuelle Gaskrise geherrscht, und die Antwort des Bundesrates auf die Motion sei überzeugend gewesen. «Jetzt sieht die Sache anders aus», meint Nordmann. «Sicher muss man ausserordentliche Gaseinsparungen machen, überall, in der Bundesverwaltung und anderswo.»

Sie unterstütze die Forderung der Motion nach wie vor, sagt Aline Trede. Aber wegen der damaligen Formulierung sei sie nicht umsetzbar gewesen. Dass die Heizungstemperatur in Gebäuden gesenkt werden sollte, hat Trede in den letzten Monaten immer wieder vorgeschlagen. «24 Grad in der Wohnung – das muss nicht sein», sagte sie im Juni im Interview mit dieser Zeitung. Und in einem Gastbeitrag für verschiedene Zeitungen betonte sie im Juli: «Zwei Grad weniger heizen entspricht einer Einsparung von mehr als 10 Prozent.» Auch der Bundesrat plädiert inzwischen für eine freiwillige Senkung der Raumtemperatur in privaten und öffentlichen Räumen.

Die SVP räumt ihrerseits heute ein, dass «wir nicht ohne Verzicht» durch den Winter kommen werden. SVP-Nationalrat und Energiepolitiker Christian Imark fragt allerdings, wer «Temperaturbefehle» des Bundesrates kontrollieren solle. Auf ihrer Website legt die SVP den Fokus an prominentester Stelle auf eine andere Forderung: «Die SVP kämpft für tiefere Benzinpreise!»

