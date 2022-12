Zeitreise ins Jahr 1960 – Als die Wehntallinie unter Strom gesetzt wurde Auf der Strecke von Oberglatt nach Niederweningen fuhren die letzten Dampflokomotiven der Schweiz. Astrit Abazi

Im Mai 1960 wird die vollendete Elektrifizierung der Bundesbahnstrecke Oberglatt–Niederweningen, auch Wehntallinie genannt, am Bahnhof Dielsdorf gefeiert. Die seit 1865 im Kanton Zürich mit Dampf befahrene Strecke wird nun neu mit elektrischen Triebwagen geführt. Für die Wehntaler heisst es nun Abschied nehmen von ihrem vertrauten «Choli». Foto: Jules Vogt (Keystone)

Was heute eine Selbstverständlichkeit ist, löste vor über 60 Jahren noch viel Aufsehen im Bezirk Dielsdorf aus – die rund 12 Kilometer lange Wehntallinie, die von Oberglatt über Dielsdorf bis nach Niederweningen führt, wurde im Mai 1960 endlich elektrifiziert. Am 28. Mai rollte die letzte Dampflockbahn über die Wehntaler Gleise. Die Strecke über das dünn besiedelte Gebiet hinkte anderen Verbindungen in vieler Hinsicht nach. Die ersten Schweizer Bahnlinien wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts elektrifiziert, die Strecke Oberglatt–Niederweningen war eine der letzten, auf denen noch Dampflokomotiven fuhren.