Zeitreise in Nürensdorf – Als die zweite «Linde» der Gemeinde verschwand Das Restaurant Linde war einst ein beliebter Treffpunkt in Nürensdorf. Vor rund elf Jahren verschwand die Beiz. Christian Wüthrich

Anfang April 2010 war die Nürensdorfer «Linde» bereits geschlossen, während Bauvisiere auf Dach und Vorplatz den geplanten Neubau ankündigten. Archivbild: Heinz Diener

Als die Nürensdorfer «Linde» Ende März 2010 für immer schloss, sass das Dorf vorübergehend auf dem Trockenen. Denn auch der etwas vornehmere «Bären» – das einzige andere Restaurant vor Ort – war zu jener Zeit für längere Zeit geschlossen, nachdem der altehrwürdige Gasthof verkauft worden war. Nürensdorf hatte aber gleichwohl noch Gasthäuser zu bieten, einfach nicht im Hauptort der Gemeinde. Nebst dem «Sternen» in Breite und der «Kreuzstrasse» in Birchwil gab es in Oberwil gar eine zweite «Linde». Während jene «Linde» überlebt hat und modernisiert wurde, ist die andere seit nunmehr elf Jahren Geschichte.