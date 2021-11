«Gring abe u seckle!» – Als ein Berner Meitschi die Schweiz entzückte Die Schweizer Leichtathletik feiert sich: Von Gründerzoff, Frauenfeindlichkeit und ganz grossen Erfolgen zu 50 Jahren Swiss Athletics – auch dank Anita Weyermann. Christian Brüngger Monica Schneider

Prägendes Gesicht der Schweizer Leichtathletik Ende der 1990er-Jahre: Anita Weyermann. Foto: Walter Bieri (Keystone)

50 Jahre, 800 Gäste, ein Abend mit unendlich vielen Erinnerungen: Der Schweizer Leichtathletikverband SLV, 1971 so gegründet und 2006 ins neudeutsche Swiss Athletics umgetauft, feiert am Samstag Jubiläum und seine Protagonisten – und im Kursaal Interlaken eine Art Homecoming. Überliefert ist, dass schon 1808 in Unspunnen unweit von Interlaken anlässlich eines Hirtenfestes das Laufen, Springen und Werfen zelebriert wurde.

Die Einigung, der Beinahekonkurs und das Highlight

Fastweltrekord, aber zu viel Rückenwind: Meta Antenen springt 1971 in Basel 6,81 m. Foto: Walter Scheiwiller (Keystone)

Nach jahrzehntelangen Querelen zwischen dem Turn- und Fussballverband konnte man sich erst 1971 auf einen einzigen Leichtathletikverband einigen, den SLV. Zuvor bekämpften sich «Turnerleichtathleten» und «Fussballerleichtathleten» – heute unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass die Leichtathletik seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit von 1896 die Kernsportart ist und 1898 in Zürich das erste nationale Meeting stattfand.