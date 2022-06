Schwingen im Ausland – Als ein Bewacher des Papstes am Eidgenössischen teilnahm Tatsächlich: Schwingfeste gibt es auch in Neuseeland, Kanada und in den USA. Am Eidgenössischen in Pratteln werden sechs Nordamerikaner starten – sie dürfen gar König werden. Philipp Rindlisbacher

Geschwungen wird auch in Übersee: In den USA finden Jahr für Jahr mehrere Feste statt. Foto: zvg

Matthias Sempach stieg in den Flieger. Destination? Das andere Ende der Welt. Im Februar 2013, sechs Monate vor dem Eidgenössischen bei ihm daheim in Burgdorf, reiste er ins Trainingslager nach Neuseeland. Mit dabei Matthias Siegenthaler und sein Bruder Stefan, beide ebenfalls Kranzschwinger, sowie Jean-Pierre Egger. Der einstige Trainer von Werner Günthör betreute damals die neuseeländische Kugelstoss-Olympiasiegerin Valerie Adams, in Ozeanien wurde Kondition gebüffelt – und tatsächlich auch geschwungen.