Nachruf auf Ladislaus Löb – Als er die Deutschen verstanden hatte, begann er zu reden Der Zürcher Holocaustüberlebende Ladislaus Löb schwieg lange. Dann begann sich der Germanistikprofessor mit den positiven und negativen Seiten seiner Schergen zu befassen. Ev Manz

Nach Jahren in England kehrte der Germanistikprofessor Ladislaus Löb (1933–2021) in die Schweiz zurück, wo er als Mittelschüler das Skifahren gelernt hatte. Foto: Ela Çelik

Ladislaus Löb liebte das Essen. Egal, in welcher Kultur er unterwegs war – er wollte alles über die kulinarischen Eigenheiten und Details lernen, und die Sprache gleich mit dazu. Selbst im wilden China kostete er mit Vorliebe das Unbekannte der Speisekarte. Doch Karotten, Sellerie und Randen verabscheute er zeitlebens. Das Wurzelgemüse, so vermutet seine Witwe Sheila Löb im Gespräch, erinnerte ihn zu stark an seine Zeit im Konzentrationslager Bergen-Belsen.

Mit 11 Jahren kam er, zusammen mit seinem Vater, in den Norden Deutschlands. Zuvor war den aus Ungarn stammenden Juden die Flucht aus dem Ghetto in Budapest gelungen. Dank der Hartnäckigkeit seines Vaters bekamen sie einen Platz auf dem Zugtransport des ungarischen Zionisten Rezsö Kasztner. Diesem gelang es, von den Nazis eine Gruppe von geschätzt 1700 Juden freizukaufen. Doch der Zug fuhr nicht wie versprochen nach Palästina, sondern ins KZ Bergen-Belsen. Da verbrachte Löb fünf Monate und überlebte als eines von wenigen Kindern. Anfang Dezember 1944 kam der junge Ladislaus nach Zürich.