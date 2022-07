Zeitreise – Als es bei Ikea für die Angestellten Millionen regnete Für den 9. Oktober 1999 liess sich der schwedische Möbelriese eine besondere PR-Aktion einfallen, sehr zur Freude der Mitarbeitenden. Daniela Schenker

Vorfreude bei dieser Ikea-Mitarbeiterin in Dietlikon am 6. Oktober 1999. Drei Tage später wird der gesamte weltweit erzielte Umsatz an die 40’000 Mitarbeitenden verteilt. Archivfoto Keystone

Die Angestellten bei Ikea Dietlikon hatten am 9. Oktober 1999 allen Grund zum Strahlen. Und nicht nur dort. Denn ihr damals 73-jähriger Chef Ingvar Kamprad hatte sich für diesen Tag mal wieder eine besonders verrückte Idee einfallen lassen: Der gesamte Tagesumsatz in den damals 152 Ikea-Einrichtungshäusern in 28 Ländern wurde an die Mitarbeitenden verteilt. Entsprechend legten sich die Angestellten des schwedischen Möbelimperiums ins Zeug. Weltweit lockte man mit Sonderangeboten die Käuferschaft an. Im australischen Brisbane sollen Tausende Menschen vor den Eingangstoren Schlange gestanden haben. Das Stockholmer Kaufhaus Kungens Kurva verbuchte mit umgerechnet rund 3 Millionen Franken den höchsten Tagesumsatz. Insgesamt konnten die 151 Ikea-Filialen an diesem 9. Oktober 117 Millionen Franken einnehmen.