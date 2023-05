Zeitreise ins Jahr 1985 – Als es in Wallisellen noch Schoggijobs gab 1985 lief die Schokoladenproduktion in Wallisellen auf Hochtouren. Daniela Schenker

Die Fliessbandarbeiterinnen sorgten 1985 in der Schokoladenfabrik Halba dafür, dass die süsse Fracht gut verpackt bei den Geniesserinnen und Geniessern ankamen. Foto: Bildarchiv ETH

Wer nicht in den neuesten Neubausiedlungen Wallisellens wohnt, kann sich vermutlich noch an den süsslichen Duft erinnern, der bei besonderer Wetterlage über der Gemeinde lag. Er kam von der Firma Halba, die in der Gemeinde bis vor ein paar Jahren Schokolade herstellte. Diese Aufnahme aus dem Jahr 1985 zeigt, dass die Fliessbandarbeit vor allem in Frauenhänden lag.





Die Firma Halba wurde 1933 von Willy Hallheimer und Werner Baer gegründet – daher ihr Name. Die ersten Schokoladen produzierten sie in Baers Wohnung in Zürich-Wiedikon. Bereits 1955 verlegten sie ihren Firmensitz nach Wallisellen, an die Ecke Alte Winterthurer-/Friedenstrasse, wo 1956 mit der Produktion begonnen wurde. Diese wurde mehrfach erweitert. 1972 wurde Chocolats Halba von Coop übernommen. Zur Zeit, als das Bild aufgenommen wurde, verliessen jährlich 5600 Tonnen Schokoladetafeln und Kuvertüre die Produktionsanlagen und die Halba verfügte über einen Marktanteil von 9,4 Prozent. Sie stand damit an 5. Stelle in der Reihe der 17 Schweizer Firmen, die Schokolade noch von Grund auf aus den Rohstoffen herstellen. Der grösste Teil des Umsatzes, nämlich 57 Prozent, wurde an die Coop-Verkaufsstellen geliefert. Neben den Tafelschokoladen produzierte man in Wallisellen unter anderem Schoggistängeli, Oster- und Weihnachtsartikel, Pralinés sowie Kuvertüre und Halbfabrikate. 1999 betrug der Schokoladenausstoss bereits 9915 Tonnen. Mittlerweile gibt es das Unternehmen an sich gar nicht mehr: Es ist eine Division von Coop. 2004 wurde Halba nach der Fusion mit der Genossenschaft aufgelöst.