Aufgefallen bei FCZ - FCB – Als Guerrero einen verhinderten Eckball feiert Es ist eine Mannschaftsleistung, welcher der FCZ das 4:2 gegen Basel verdankt. Trotzdem verdienen vier Exponenten des FCZ besondere Erwähnung. Niklas Helbling Thomas Schifferle

André Breitenreiter – Akribie und goldenes Händchen

Gut gemacht: André Breitenreiter stellt sein Team hervorragend auf Basel ein. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Er wünsche sich ein torreiches Spiel mit einem Sieg für den FCZ, sagte der Trainer im Vorfeld der Partie. Dann gewinnt Zürich 4:2, alles perfekt also? Nicht ganz, wenn man André Breitenreiter fragt. Sein Team habe hervorragend begonnen, «die ersten dreissig Minuten waren das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben». Doch nach dem 2:1 sei Zürich nicht mehr ganz so fokussiert gewesen und habe das Spiel etwas aus der Hand gegeben. «Wir haben es verpasst, früher für die Entscheidung zu sorgen», sagt Breitenreiter. Dennoch ist er zufrieden, denn seine Mannschaft findet die richtige Antwort auf die Systemumstellungen des FCB.