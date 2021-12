Weltstar erklärt Weihnachten – «Als ich den Weihnachtsbaum abbaute, bekam ich den Koller» Norah Jones ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen des 21. Jahrhunderts. Im Interview spricht sie über ihre Beziehung zum Glauben und die weltliche Sehnsucht nach dem perfekten Weihnachtsfest. Philippe Zweifel

Frau Jones, Sie leben seit über 20 Jahren in New York, sind aber in Texas aufgewachsen. Wie feiert man in diesem notorisch trockenen Bundesstaat überhaupt das Weihnachtsfest? Eine weisse Weihnacht habe ich in meiner ganzen Kindheit tatsächlich nie erlebt. Zur Weihnachtszeit gehen die Temperaturen aber so stark zurück, dass man trotzdem in Feststimmung kommt. In New York ist der Winter natürlich sehr viel härter als in Texas. Trotzdem: Ich liebe die Weihnachtszeit in dieser Stadt, sie hat für mich etwas Magisches. Heisse Sommer habe ich in meiner Kindheit mehr als genug erlebt. Die kann ich mir schenken, wenn ich nicht gerade am Strand verweile.

Ihr aktuelles Weihnachtsalbum «I Dream of Christmas» erschien bereits im Oktober. Beginnt die Festzeit in Texas oder in New York früher als andernorts? Es war meine Plattenfirma, die auf eine Veröffentlichung im Oktober hin gedrängt hat. Angeblich ist das heute halt so, dass Weihnachtsalben sehr früh auf den Markt kommen müssen. Absolut glücklich war ich mit diesem Termin nicht. Als das Album erschien, wollte niemand in meinem Freundeskreis reinhören. Für sie kam es viel zu früh heraus.

Haben Sie die Songs bereits im Sommer eingespielt? Die Aufnahmen stammen sogar aus dem vergangenen April. Das hat damit zu tun, dass ich «I Dream of Christmas» unbedingt auf Vinyl herausbringen wollte. Wegen der langen Vorlaufzeiten bei den Presswerken muss man sehr grosszügig planen, wenn man ein Vinylalbum termingerecht veröffentlichen will. Tatsächlich habe ich bereits im Januar mit der Idee geliebäugelt, ein Weihnachtsalbum herauszubringen.

Warum das? Weil die letzte Weihnacht für mich hart war. Natürlich hatte ich es besser als all die Menschen, die das Fest wegen Corona allein zu Hause verbringen mussten. Trotzdem bekam ich einen Koller, als ich zusammen mit meinen Kindern den Weihnachtsbaum abbaute. Plötzlich hatte ich kein Weihnachtsfest mehr, auf das ich mich freuen konnte. Einfach ein neues Album anreissen wollte ich aber auch nicht. Als Kontrast zu meinem letzten Album «Pick Me up Off the Floor», das ziemlich melancholisch daherkommt, wollte ich etwas Spritzigeres versuchen. So kam ich auf die Idee, ein Weihnachtsalbum zu machen.

Zur Person: Nora Jones Infos einblenden Mit ihrer gefälligen Mischung aus Jazz und Country fand Norah Jones 2002 schnell Anklang. Bis heute hat sich ihr Debütalbum «Come Away With Me» mehr als 27 Millionen Mal verkauft. Dieser Erfolg konnte und wollte die kluge Sängerin und Pianistin aber nicht wiederholen. So hat die Tochter des indischen Sitar-Meisters Ravi Shankar immer wieder experimentellere Phasen durchlaufen und dabei mit so unterschiedlichen Künstlern wie Green Day, Dolly Parton, Ray Charles, Willie Nelson, Herbie Hancock und Foo Fighters zusammengearbeitet. «I Dream of Christmas» klingt streckenweise gar nostalgisch, trotzdem erlaubt sich Jones hier auch einige stilistische Sonderlichkeiten. (nj)

Auf «I Dream of Christmas» sind einige Eigenkompositionen zu hören. Das ist für ein Weihnachtsalbum recht ungewöhnlich. In der Regel beackern die Interpreten und Interpretinnen das immer gleiche Songmaterial. Ich wollte von Anfang an eigene Stücke zum Album beisteuern. Nur war ich mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt Weihnachtssongs schreiben kann. Hätte ich das nicht geschafft, wäre das auch keine Katastrophe gewesen. Dann hätte ich ausschliesslich Klassiker eingespielt. An Weihnachtssongs besteht bekanntlich kein Mangel. Mit meinen eigenen Liedern wollte ich aber nicht die alten Klischees bedienen.

Sondern? In Stücken wie «Christmas Glow» geht es um die Sehnsucht nach dem perfekten Weihnachtsfest, auch wenn es so etwas in Wirklichkeit gar nicht geben kann. Wegen Corona hat diese unerfüllbare Sehnsucht eine härtere Kante, da viele Menschen nicht mit ihren Freunden und Verwandten zusammen feiern können.

Warum haben Sie dann Bing Crosbys Weihnachtsschnulze «White Christmas» neu aufgelegt? Eigentlich hatte ich mit meinem Produzenten Leon Michels vereinbart, dass wir «White Christmas» nicht einspielen würden. Dann haben wir doch einen Anlauf darauf genommen – und zu unserer eigenen Überraschung eine gute Version schnell hingekriegt. «White Christmas» ist ja eine tolle Nummer, der ich meinen eigenen jazzigen Drall gegeben habe.

Einige der Songs beziehen sich auf das Christentum. Sind Sie ein religiöser Mensch? Das bin ich nicht. Trotzdem wollte ich das Christentum auf meinem Album nicht einfach umschiffen. Wenn ich in einem Song wie «You’re Not Alone» von Jesus singe, dann geht es mir dabei um die Lehren der Liebe und der Barmherzigkeit, die das eigentliche Fundament des Christentums sind. Gegen dieses Gedankengut kann man doch gar nicht sein – auch wenn man selbst kein gläubiger Mensch ist.

