«Impfzögerung war ein Fehler» – Corona trifft die Schwingerfamilie Käser mit voller Wucht Adrian und Remo Käser sind beide an Covid-19 erkrankt. Beim Vater führte die Krankheit zu komplettem Organversagen, der Sohn leidet bis heute an Langzeitfolgen. Reto Kirchhofer

Der Körper angeschlagen, die Gedanken bei den Eltern: Remo Käser blickt auf «belastende Wochen» zurück. Foto: Alexandra Wey (Keystone) Adrian Käser, Schwingerkönig und SRF-Experte, geriet in eine lebensbedrohliche Situation. Foto: Oscar Alessio (SRF) 1 / 2

Manchmal wäre es ihm recht gewesen, er hätte die Gedanken einfach wegwischen können wie das Sägemehl vom Rücken. Egal in welchem Gang, egal an welchem Fest: Remo Käser trug sie mit sich.

Der 24-jährige Berner hat seit Wochen mit den Folgen seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen. Am «Kantonalen» in Aarberg, am «Emmentalischen» im Kemmeriboden: Nichts war zu sehen von beschwingter Leichtigkeit. Nach wenigen Zügen atmete Käser schwer, schwand die Kraft, machte der Kreislauf schlapp.