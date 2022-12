Zeitreise ins Jahr 1969 – Als in Rümlang Kundschaft aus Zürich und Winterthur einkaufte Ende der 1960er-Jahre öffnete der Toura-Engros-Markt seine Türen. Dort gab es viele Parkplätze, eine Tankstelle und ein grosses Einkaufssortiment. Renato Cecchet

Der Toura-Engros-Markt befand sich etwa einen Kilometer ausserhalb Rümlangs, an der Strasse nach Oberglatt. Archivfoto: Comet Photo AG/ETH-Bibliothek Zürich

Was im fernen Amerika schon lange möglich war, benötigte in Europa länger: der Bau von Einkaufszentren. In der Schweiz waren in den 1960er-Jahren Tageseinkäufe im kleinen Laden der Alltag. Doch nach und nach entstanden, meist am Stadtrand oder auf freiem Feld, grössere Einkaufsparadiese, die meist nur mit dem Auto erreicht werden konnten.