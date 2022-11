Niederlage in Langnau – Als Klotens Serie abrupt zu Ende geht Die Zürcher führen bei den SCL Tigers noch im Schlussdrittel 1:0. Zwei Gegentore innert 48 Sekunden bringen aber die späte Wende. Kristian Kapp

Wieder einmal geschlagen: Klotens Goalie Sandro Zurkirchen kassiert das 2:1, sein Mitspieler Jordann Bougro und der Langnauer Nolan Diem können und müssen nicht mehr eingreifen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

131 Minuten und zwei Sekunden. So lange dauerte Klotens Serie ohne Gegentor, die ihren Beginn im Mitteldrittel des 5:2-Heimsiegs gegen Biel nahm und beim 1:0 in Lausanne ihre Fortsetzung fand. Beendet wurde sie in Langnau erst im Schlussdrittel. Sami Lepistö traf in der 48. Minute zum 1:1, und weil der «Ketchup-Effekt» offenbar auch im negativen Sinne wirken kann, lag Kloten 48 Sekunden später bereits 1:2 hinten. Bei beiden Toren der Emmentaler traf ein aufgerückter Verteidiger unbedrängt im Slot, das war aus Klotener Sicht ärgerlich.

Denn während einem guten Teil des Spiels gelang dem EHC ein weiteres solides Spiel – man hat sich nach all den Siegen zuletzt (sieben in zehn Partien) fast schon daran gewöhnt. Kloten lag nach knapp zwei Minuten bereits 1:0 vorne, weil Jonathan Ang in Unterzahl smart spekulierte, einen Querpass abfing und solo souverän traf.

Der 18-jährige Verteidiger Klotens zieht die NHL-Scouts an wie ein Magnet. In Langau waren auf der Medientribüne zehn Plätze für Talentspäher von sechs Clubs (Vancouver, Ottawa, Washington, Boston, Winnipeg, Columbus) reserviert. Aleksi Saarela

Das nennt man wohl Künstlerpech: Langnaus finnischer Stürmer, bislang in 23 Spielen zwölf Mal erfolgreich als Torschütze, traf bei Spielhälfte innert 31 Sekunden je einmal Pfosten und Latte. Jordan Schmaltz

Der neue US-Verteidiger des EHC Kloten musste in der National League wegen einer im ersten Testspiel zugezogenen Gehirnerschütterung lange auf sein Debüt in der Meisterschaft warten. In Langnau war es soweit. Schmaltz wird behutsam herangeführt: Als siebter Verteidiger erhielt er zunächst nur gut acht Minuten Eiszeit.

Diese Klotener Serie der Ungeschlagenheit, sie geriet danach erst bei Spielhälfte ins Wanken. Dafür umso heftiger: Latte, Pfosten, Latte, drei Mal innert nur 56 Sekunden erklang das Klotener Torgehäuse – ob Sandro Zurkirchen so etwas schon je erlebt hatte?

30 Minuten fast perfekt

Das gute Gefühl, das nichts mehr in seinen Kasten geht, dürfte dem Klotener Goalie da bereits vertraut gewesen sein, er war schliesslich auch im Einsatz gestanden gegen Biel und in Lausanne. Und er selbst trug erneut auch einiges dazu bei, dass die Serie andauerte: Wie er kurz vor Ende des Mitteldrittels Jules Sturnys Direktabnahme parierte, dürfte die Parade des Abends gewesen sein.

Vor allem bemerkenswert war aus Klotener Sicht aber dies: 30 Minuten lang waren Zurkirchens Grosstaten gar nicht so häufig gefragt. Die Zürcher bestätigten da auch an diesem Abend ihre erstaunliche Wandlung in dieser Saison.

Schnappschuss: Langnaus Verteidiger Sebastian Schilt kommt der Puck näher, als ihm lieb sein dürfte. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Zunächst war der Aufsteiger ja die Schiessbude der Liga, die immer wieder Mal sechs bis neun Gegentore kassierte. Mittlerweile wurde daraus eine Mannschaft, die zwar in der Offensive fast ausschliesslich von den Skills ihrer Importspieler lebt, die aber geschlossen auch defensiv stabil spielen kann.

Telegramm: Infos einblenden SCL Tigers – Kloten 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) 5034 Zuschauer. Tore: 2. Ang (Ausschluss Kellenberger!) 0:1. 48. (47:50) Lepistö (Lapinskis, Michaelis) 1:1. 49. (48:38) Erni (Saarela, Diem) 2:1. Strafen: 3mal 2 Minuten SCL Tigers. 7mal 2 Minuten Kloten. Kloten: Zurkirchen; Kellenberger, Reinbacher; Ekestahl-Jonsson, Peltonen; Nodari, Kindschi; Schmaltz; Meyer, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Schreiber, Bougro, Simic; Obrist, Bougro, Simic; Obrist, Ness, Loosli; Spiller. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Rohrbach (gesperrt), Huguenin, Cadonau. Kloten ohne Metsola, Dostoinov, Capaul, Randegger (überzählig), Lindemann, Steiner (verletzt). – NL-Debüt von Kloten-Verteidiger Jordan Schmaltz. – 20. (19:17) Pfostenschuss Lapinskis. 30. (29:08) Lattenschuss Neuenschwander. 30. (29:33) Pfostenschuss Saarela. 31. (30:04) Lattenschuss Saarela. 58. (57:59) Pfostenschuss Michaelis. 59. (58:16) Pfostenschuss Pesonen. – 57:13 Time-out Kloten, danach bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

Wenn die Phrase «aus wenig viel machen» zutrifft, dann sicher hier beim EHC Kloten mit Cheftrainer Jeff Tomlinson.

Am Ende reichte es doch nicht zum Punktgewinn, auch wenn Kloten in der Schlussphase mit sechs Feldspielern am Ausgleich schnupperte. Langnau verdiente sich den Sieg mit Geduld und dem grossen «Pfosten-Pech»: Insgesamt sechs Mal erklang das Metall des Klotener Gehäuses, gleich zwei Mal beim leeren Tor in den Schlusssekunden.

