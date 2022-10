Pianist Peter Bence in der Schweiz – Als Knirps spielte er Bach, später Michael Jackson Peter Bence war ein Wunderkind, der Weg zum klassischen Konzertpianisten schien vorgespurt. Heute füllt er mit seinen Pop-Arrangements Hallen auf der ganzen Welt. Moritz Marthaler

Bei ihm wird der Flügel auch mal zur Gitarre: Peter Bence, hier im Casino Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Worauf ein Musiker auf Tour verzichten muss: Familie, Freunde, im eigenen Bett schlafen – und im Fall von Peter Bence: Zwiebeln schneiden. Der ungarische Pianist und Pop-Arrangeur ist ein leidenschaftlicher Koch. Dass er unterwegs auf sein Hobby verzichtet, hat nicht nur logistische Gründe – zu gross ist die Gefahr, dass seine Hände in Mitleidenschaft gezogen werden. «Meine grösste Entbehrung», sagt er, lacht und beisst in Bern in ein Sandwich.