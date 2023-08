Zeitreise ins Jahr 1974 – Als Landwirte in Opfikon Kerosin aus der Glatt fischten Im April 1974 entgleisten beim Balsberg mehrere Zisternenwagen mit Kerosin. 160’000 Liter flossen dabei aus. Ein Teil gelangte in die Glatt.

Alexander Lanner

Landwirte von Opfikon fangen mit ihren Druckfässern innert nützlicher Zeit die grossen Mengen Kerosin auf und führen sie weg. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Als im April 1974 beim Balsberg mehrere Zisternenwagen entgleisten, flossen rund 160’000 Liter Kerosin aus. Das «Neujahrsblatt» 2014 der Stadt Opfikon hat sich der Geschichte der lokalen Feuerwehr angenommen. Wie darin nachzulesen ist, wurde bei der Einmündung des Meteorwasserkanals in die Glatt bei Opfikon eine Sperre aufgebaut. «Feuerwehrfahrzeuge mit Ölwehrausrüstung fuhren auf, bis nach Winterthur wurden Feuerwehren aufgeboten», heisst es.

1 / 2 Die Bergungsarbeiten der Zisternenwagen gestaltete sich schwierig. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Wer aber letztendlich zum Gelingen der Auffangaktion entscheidend beitrug, waren die Landwirte von Opfikon. «Mit ihren Druckfässern waren einzig sie in der Lage, innert nützlicher Zeit die grossen Mengen aufzufangen und wegzuführen – ein tagelanger Einsatz!»

Mehrere Einsätze in der Glatt

Die Glatt in Opfikon war mehrmals Einsatzort für die Feuerwehrkräfte. Oft sorgten Autos im Fluss für erhebliche Aufregung. Die Bergung der Fahrzeuge war jedes Mal eine Herausforderung. «Freiwillige wurden gesucht, um im meist kalten Nass die Trossen der Seilwinde zu befestigen», steht im «Neujahrsblatt». Ohne vollständig unter Wasser zu tauchen, konnten diese kaum angebracht werden.

1991 sorgte auch ein rätselhaftes Fischsterben in der Glatt zwischen Dübendorf und Glattbrugg für Kopfzerbrechen. In neunstündiger Arbeit wurden auf Opfiker Stadtgebiet gegen 350 Kilogramm tote Fische, eigenartigerweise nur Barben, zusammengetragen. «Darauf begann eine nächtliche Irrfahrt, niemand wollte den offenen Anhänger voller Fische haben», ist nachzulesen.

Zuerst hiess es, die Fische sollten in die Verbrennungsanlage Hagenholz gefahren werden, dann an die Josefstrasse in Zürich – aber dorthin nur in 35-Liter-Säcke abgefüllt. Mitten in Zürich angelangt kam die Meldung über Funk, die Kadaver seien nun doch ins Hagenholz zu bringen. «Die Mannschaft war froh, endlich wieder ein Ziel zu haben, denn der Geruch der Ladung wurde immer strenger.» Bei jedem Bremsmanöver «überrollte» der Fischgestank das Fahrzeug. Auch die Anwohner auf der ganzen Route hätten begonnen, die Fenster zu schliessen.

Die Lösung des Fischsterbens war beim Wetter zu finden. Der Sommer 1991 war aussergewöhnlich heiss. Deshalb war auch – wegen der geringen Wasserführung im Fluss – der Sauerstoffgehalt des Wassers stark zurückgegangen. Der Fluss bot den in Bodennähe schwimmenden Tieren zu wenig Sauerstoff. Daher verendeten ausschliesslich Barben.

Alexander Lanner ist stellvertretender Redaktionsleiter. Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

