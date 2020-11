US-Wahlen in Pennsylvania – Als letzter Ausweg bliebe ein Coup Donald Trumps Vorsprung in Pennsylvania schmilzt stündlich dahin. Die Briefwähler könnten Biden zu 20 Wahlleuten verhelfen. Das würde ihm die Präsidentschaft sichern. Wenn Trump nicht noch einen schmutzigen Trick versucht. Thorsten Denkler aus New York

Jede Stimme muss gezählt werden: Demonstranten in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Foto: Tracie van Auken (EPA)

Rudy Giuliani pumpt sich ordentlich auf, als er am Mittwoch in Philadelphia vor die Mikrofone der Journalisten tritt. An seiner Seite Eric Trump, ein Sohn von US-Präsident Donald Trump, dessen persönlicher Anwalt Giuliani ist. Im Hintergrund eine Handvoll Menschen, die Trump-Plakate hochhalten. Ihre Mission: das Fundament für eine breit angelegte juristische Schlacht zu legen, an deren Ende Donald Trump möglichst Präsident bleibt. «Glaubt ihr, wir sind blöd?», fragt Giuliani. Und: «Glaubt ihr, wir sind Dummköpfe?» Er wisse genau, was die Demokraten vorhätten. Eric Trump spricht es aus: «Sie versuchen uns zu betrügen.» Einen Beleg dafür hat er nicht.

Zum Zeitpunkt ihres Auftritts liegt Trump in Pennsylvania mit knapp 400’000 Stimmen vorne. Der Anteil der ausgezählten Stimmen: 86 Prozent. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein sicherer Sieg. Unter den noch nicht ausgezählten Stimmen sind allerdings Hunderttausende Briefwahl-Umschläge. Und die Daten haben bisher gezeigt, dass drei von vier Briefwählern Demokraten sind. Ausserdem sind zwar bereits die meisten ländlichen Kreise fast vollständig ausgezählt. Hier liegt fast ausnahmslos Trump vorn. Die bevölkerungsstarken städtischen Hochburgen der Demokraten aber hinken zum Teil noch weit hinterher.

Die Republikaner haben bereits geklagt

Für Trump heisst das: Jede Stimme, die nicht gezählt wird, ist eine Stimme für ihn. Am Donnerstag steht sein Zähler bei etwas über 3,2 Millionen Stimmen. Viel mehr, sagen die Demoskopen, sei nicht drin für ihn. Trump will deshalb verhindern, dass noch weiter ausgezählt wird. Aber das steht wohl nicht zur Diskussion. Zumindest aber sollen möglichst viele der Briefwahl-Stimmen unter den Tisch fallen, die erst nach dem Wahltag bei den Wahlbehörden ankommen. In Pennsylvania, wo es wegen der Pandemie erstmals überhaupt ohne Angabe von Gründen möglich war, per Post zu wählen, gilt: Umschläge mit einem Poststempel spätestens vom Wahltag werden auf jeden Fall noch gezählt. Umschläge ohne Poststempel werden noch berücksichtigt, wenn sie drei Tage nach der Wahl ankommen, also spätestens an diesem Freitag.

Gegen diese 3-Tage-Fristverlängerung haben die Republikaner von Pennsylvania bereits geklagt. Der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, hat Mitte vergangener Woche entschieden, sich vorerst nicht in die Wahlregeln von Pennsylvania einzumischen. Die Klage aber läuft weiter. Vier der Obersten Richter hatten angedeutet, sich die Sache unter Umständen noch einmal ansehen zu wollen. Trumps Anwälte sehen diese Umstände jetzt gegeben und haben am Mittwoch beantragt, der Klage der Republikaner in Pennsylvania beitreten zu können. Wenn Trumps Anwälte noch etwas erreichen wollen, sollten sie sich in der Tat beeilen. Wie von den Demokraten erhofft, schmilzt Trumps Vorsprung stündlich dahin. Er hat sich am Donnerstagmorgen bereits mehr als halbiert. Schon 2016 hat Trump ein knapper Sieg gereicht. Er lag nach Auszählung aller Stimmen in Pennsylvania nur 44’000 Stimmen vor Hillary Clinton.

«Kundgebung zur Auszählung aller Stimmen»: Demonstranten auf den Stufen des Kapitols in Harrisburg (Pennsylvania). Foto: Sean Simmers (Keystone)

Was diesmal anders ist als 2016: Die Demokraten konnten die Abstände zu den Republikanern dort verringern, wo Trump 2016 überraschende Siege eingefahren hat. Und in ihren Hochburgen die Abstände zu den Republikanern vergrössern. Im Lackawanna County etwa im Nordosten Pennsylvanias. Dort liegt die Stadt Scranton, in der Biden die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Der Landkreis war über Jahrzehnte eine demokratische Festung. Trump aber war 2016 nahe dran, hier eine Mehrheit zu holen. Ihm fehlten nur 3000 Stimmen. Diesmal hat er nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen 10’000 Kreuze zu wenig. Oder Luzerne County. Trump gewann hier 2016 mit 19,3 Prozentpunkten vor Clinton. Jetzt liegt er mit Stand Donnerstag nur noch etwa 14 Prozentpunkte vorn.

Der andere Weg

Sollte Biden es schaffen, Pennsylvania zu gewinnen, wäre das der Sieg für ihn. Der Bundesstaat stellt 20 Wahlleute im Electoral College, das letztlich den Präsidenten wählt. Sie würden alle Biden zugeschlagen werden, wenn er am Ende vorne liegt. Diese Stimmen würden ihn locker über die Grenze von 270 Wahlleuten tragen, die Biden braucht, um Trump zu schlagen. Trump wird das Ergebnis wohl nicht akzeptieren, er könnte eine Neuzählung beantragen.

Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie Trump sich trotz Niederlage die 20 Wahlleute-Stimmen von Pennsylvania sichern kann. Die Verfassung der USA kennt kein individuelles Wahlrecht. Die Bundesstaaten entscheiden, wie und ob ein Präsident in allgemeiner Wahl gewählt wird. Viele Jahre war es üblich, dass die Landesparlamente entschieden, für wen ihre Wahlleute stimmen müssen. Dieses Recht könnte sich das Landesparlament von Pennsylvania wieder nehmen, wenn es überzeugt wäre, dass die Wahl Betrug war. Im Kongress von Pennsylvania haben die Republikaner eine Mehrheit. Stimmen sie Trump zu, dann könnten sie das Votum der Bürger übergehen und alle 20 Wahlleute Trump zuschlagen.