Zeitreise ins Jahr 2001 – Als McDonald’s in Rümlang die Betten bezog Mit der Eröffnung des Golden-Arch-Hotels stieg McDonalds 2001 ins Hotelgeschäft ein. Den ersten Burger mit Bett gabs in Rümlang. Daniela Schenker

Das Interesse am weltweit ersten McDonald’s-Hotel war gross. Am 18. März 2001 standen Verkehrskadetten im Einsatz, um den Ansturm der Gäste zu kanalisieren. Archivfoto: Keystone

Am 18. März 2001 pilgerten die Medienleute in Scharen nach Rümlang. Das Dorf am Rande des Flughafens war an diesem Tag Schauplatz einer Weltpremiere. Mit dem Golden-Arch eröffnete der Fast-Food-Riese im dortigen Industriegebiet sein allererstes Hotel. Das als Viersternhaus geplante Hotel sollte wochentags Geschäftsleute und am Wochenende Familien anziehen.