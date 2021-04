Never Mind the Markets: Business mit China – Als Moralapostel dem Geld nachrennen? Mathias Binswanger sagt, wieso wir nicht nach wirtschaftlichem Erfolg streben und gleichzeitig auch noch die Welt retten können. Mathias Binswanger

Schwierige Beziehung: Die Schweiz findet im Umgang mit China keinen Konsens. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

In der Schweiz wie auch in der EU tut man sich zurzeit schwer mit China. Einerseits würde man gerne noch viel mehr am dort bereits wieder stattfindenden Wirtschaftswachstum partizipieren und von den 1.4 Milliarden Chinesen als Nachfrager profitieren. Schliesslich hat die Schweiz zu diesem Zweck erst vor ein paar Jahren ein Freihandelsabkommen mit China unterzeichnet. Aber leider gibt es da diese unangenehme Menschenrechtsdiskussion. Die Chinesen behandeln die Uiguren nicht so, wie man sich bei uns einen anständigen Umgang mit Minderheiten vorstellt. Und mit dem Verständnis von Demokratie und Meinungsfreiheit hapert es nach unserer Auffassung auch, obwohl die Chinesen weder das eine noch das andere je angestrebt haben.