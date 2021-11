Kaserne Bülach – Als «Notlösung» beliefert ein Caterer aus Rorbas die Offiziersschule Die Offiziersschule in der Kaserne Bülach wird von einem Caterer aus Rorbas verpflegt, weil Truppenköchinnen und Truppenköche fehlen. Das ist kostspielig. Thomas Mathis

In der Kaserne Bülach hat die Firma The Catering aus Rorbas die Verpflegung der Offiziersschule übernommen. Foto: Sibylle Meier

Truthahn-Saltimbocca mit Tagliatelle und Rüebli – das gab es am Dienstag in der Kaserne Bülach zum Mittagessen. Der Unterschied zu anderen Kasernen ist nur, dass nicht die Armeeangehörigen selbst zur Kochkelle und zur Pfanne gegriffen haben, sondern ein Caterer aus der Region die Zubereitung übernahm. Seit August kocht die Firma The Catering Delivering Emotions aus Rorbas drei Mahlzeiten für 68 Anwärterinnen und Anwärter der Offiziersschule in Bülach. Grund: Es ist zu wenig Küchenpersonal verfügbar.

Die Arbeit des Caterers stösst bei den Anwärterinnen und Anwärtern auf viel Zuspruch. «Die Qualität ist konstant hoch», sagt etwa ein Wachtmeister aus Steinmaur, der sich zum Offizier ausbilden lässt. Ihm stimmen mehrere Kolleginnen und Kollegen zu. Das sei mit Abstand der grösste Pluspunkt, sagt auch Hauptadjutant Marc Merki, der beim Projekt die Fäden in der Hand hält. «Es kümmern sich erfahrene Profis um die Verpflegung.» Das zeige sich nicht nur bei der Qualität in der Zubereitung, sondern zum Beispiel auch bei der Präsentation des Essens. «Für eine Truppe ist ein so professionelles Vorgehen kaum leistbar.»