Serie «Ein Tag im Leben» – «Als Person in einem Rollstuhl ist man nicht gerade beliebt» Charlotte Puiseux (36) ist promovierte Philosophin, Psychologin, Mutter und Behindertenaktivistin. Eva Hirschi (Das Magazin)

Foto: Privat

Heute brauche ich eine persönliche Assistenz rund um die Uhr, denn meine Behinderung hat sich weiterentwickelt. Als ich Studentin war und in Paris lebte, ging es noch mit Unterstützung nur am Morgen, Mittag und Abend. Mein Morgen startete, wenn die Hilfsperson da war. Sie half mir beim Anziehen und Frühstücken. Dann fuhr ich mit meinem Rollstuhl rüber in die Uni. Ich habe zuerst Philosophie, dann Psychologie studiert. Später hängte ich ein Doktorat in Philosophie an.