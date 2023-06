Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Als Plagiator aufgeflogen: Gewerbeverband lässt designierten Direktor fallen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Sitzt in zahlreichen Kommissionen – doch all die Posten könnte er verlieren: Henrique Schneider ist als Plagiator aufgeflogen. Foto: PD

Weil er als serienmässiger Plagiator aufgeflogen ist, wird Henrique Schneider nun doch nicht Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Das gab der Verband am 9. Juni bekannt. In der Medienmitteilung hiess es, Präsident Fabio Regazzi stehe zwischen 15 und 17 Uhr für Fragen zur Verfügung. Dumm nur, dass die Mitteilung erst um 16.54 Uhr versandt wurde – es blieben also nur sechs Minuten für dringende Fragen. Dabei hätte es solche durchaus gegeben. Namentlich die: Zieht der Schweizerische Gewerbeverband Henrique Schneider aus wichtigen ­Bundesgremien zurück, in denen er den Gewerbeverband vertritt und in die er teilweise durch den Bundesrat gewählt worden war? Darunter sind die Wettbewerbskommission, die Eidgenössische Rüstungskommission, die Eidgenössische Kommission für Bundesstatistik und die Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Letztere verwaltet Frei­zügigkeitskonten von mehr als 1,4 Millionen Pensionskassenversicherten, und Schneider sitzt im Stiftungs- und im Anlageausschuss. Nun zeichnet sich ab, dass er alle diese Posten verlieren wird. Regazzi schreibt: «Im Rahmen der Nachfolge von Hans-Ulrich Bigler als Direktor muss die Einsitz­nahme des Gewerbe­verbandes in externen Gremien sowieso überprüft und allenfalls neu festgelegt werden.» Bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG hat Schneider im Zug seiner mittlerweile widerrufenen Wahl zum Direktor des Gewerbeverbandes bereits Anfang Februar seinen Rücktritt aus dem Stiftungsrat und dessen Ausschüssen per 31. Juli mitgeteilt. Und sowohl bei der Wettbewerbskommission als auch bei der Kommission für Bundesstatistik und der Rüstungskommission läuft Henrique ­Schneiders Amtszeit Ende 2023 aus. Er wird vom Gewerbe­verband nicht mehr zur Wiederwahl vorgeschlagen.