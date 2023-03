Zeitreise ins Jahr 2004 – Als sich die Credit Suisse positiv in Szene setzte 2004 reiste die Schweizer Fussballnationalmannschaft an die Europameisterschaft nach Portugal. Hauptsponsor Credit Suisse war beim Abschied omnipräsent. Daniela Schenker

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft beim Einsteigen in einen Airbus A321. Bei der Treppe hängt ein gigantisches Leibchen des Hauptsponsors Credit Suisse. Foto: Keystone

Mit einem gigantischen Fussballleibchen verabschiedete Hauptsponsorin Credit Suisse die Schweizer Fussballnationalmannschaft, als sie am 7. Juni 2004 das Flugzeug in Richtung Portugal bestieg. Dort nahm das Team von Trainer Köbi Kuhn an der Endrunde der Europameisterschaft teil. Noch vor dem Abflug des Schweizer Teams hatte die Grossbank eine Autogrammstunde im Terminal 3 organisiert.