Zeitreise ins Jahr 1981 – Als Udo Jürgens und Pepe Lienhard in Regensdorf spielten Am Galaabend des Schweizer Sports waren vor 41 Jahren gleich zwei Musikgrössen in Regensdorf zu Gast. Daniela Schenker

Udo Jürgens spielt am Galaabend des Schweizer Sports in Regensdorf. Ganz rechts im Bild ist Bandleader Pepe Lienhard zu erkennen. Foto: Archiv Keystone

Am 27. September 1981, drei Tage vor seinem 47. Geburtstag, war Schlagersänger Udo Jürgens im Zürcher Unterland zu Gast. Der Musiker, der sonst auf seinen Tourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Griechenland, Polen, Japan und Australien ganze Stadien füllte, setzte sich im Regensdorfer Hotel Holiday Inn ans Klavier. Er sorgte damit – wie die «Neue Zürcher Zeitung» – berichtete, für den Höhepunkt am Galaabend des Schweizer Sports. Wie bei all seinen Konzerten trat Jürgens auch an diesem Abend im edlen Anzug und handgearbeiteten Schuhen aus feinstem Leder auf die Bühne.