ÖVP-Parteitag in Österreich – Als wäre die Welt noch in Ordnung Die ÖVP inszeniert auf ihrem Parteitag Harmonie und feiert ihren Kanzler und Parteichef Sebastian Kurz, der mit 99,4 Prozent Ja-Stimmen wiedergewählt wird. Cathrin Kahlweit aus St. Pölten

Demonstrative Harmonie: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (im blauen Anzug) am Parteitag in St. Pölten. Foto: Herbert Pfarrhofer (Keystone)

«Du bist Familie», lautete eine jener Chatnachrichten von Finanzminister Gernot Blümel an einen seiner Mitarbeiter, die im Zuge staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen ÖVP-Politiker vor einigen Monaten viel Staub in Österreich aufwirbelten. Sie zeigte, dass Posten im Kreis um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) oft weniger nach Sachkenntnis als nach Loyalität besetzt wurden. «Ich liebe meinen Kanzler» und «Dich zu haben ist so ein Segen!» sind andere Sprüche aus den SMS der Regierungspartei, die mittlerweile zu geflügelten Worten – und zur Grundlage für zahlreiche Kabarettnummern geworden sind.