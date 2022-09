Kunstturnen: Team-SM in Bülach – Als wäre er nie weg gewesen Der Embracher Marco Rizzo kehrte an den Schweizer Mannschafts-Meisterschaften für ein glänzendes Intermezzo an den Sprungtisch zurück. Auch die Juniorin Lou-Ann Citherelt erfüllte am Heim-Event ihre Rolle als Hoffnungsträgerin mit Bravour. Marisa Kuny

Gelernt ist gelernt: Der 30-jährige Marco Rizzo überzeugt in Bülach am Boden (Bild) und auch am Sprung mit der zweitschwierigsten Übung im ganzen Teilnehmerfeld. Foto: Chrigel Furrer

Das Publikum in der Sporthalle Hirslen in Bülach wurde bestens unterhalten. Die Zürcher witterten trotz der Ausfälle von Leistungsträgern wie Eddy Yusof oder Henji Mboyo ihre Chance, den Titel zurückzuerobern. Diesen hatten sie 2018 an die Aargauer verloren. Für Team Zürich 1 stand überraschenderweise der ehemalige Spitzenturner Marco Rizzo (Kunstturnern Freienstein-Rorbas) im Einsatz. Der Trainer des regionalen Leistungszentrums in Rümlang hatte eigentlich mit einem Start in einer Mannschaft aus Ehemaligen in der Nationalliga C geliebäugelt und hat darum, zweieinhalb Jahre nach seinem Rücktritt, das Training wieder aufgenommen. Als dann das Team nicht zustande kam, beschloss der 30-Jährige, das Team Zürich in der NLA in seinen Paradedisziplinen Sprung und Boden zu verstärken.